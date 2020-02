Dansk transportkoncern forventer at indsætte flere gaslastbiler - i Sverige og Tyskland

Tirsdag 4. februar 2020 kl: 13:39

Af: Redaktionen

Frode Laursen A/S, der har hovedsæde i Vitten nord for Aarhus og driver transport-, lager- og logistikvirksomhed i hele Norden, disponerer dagligt over mere end 1.000 lastbiler, heraf er omkring de 750 egne lastbiler. En af dem er en ny Scania R 410 med en motor, der kan køre på flydende gas.









- Vi har stor opmærksomhed på, at vi som logistikvirksomhed er med til at påvirke miljøet - især gennem CO2-udslip. Og da vi betragter god opførsel omkring et bæredygtigt miljø som en integreret del af vores forretningsfilosofi, prøver vi med den nye Scania at tage endnu et skridt i den bæredygtige retning, siger indkøbschef Jan Skov fra Frode Laursen.









Koncernen har tidligere investeret i lastbiler til kørsel på blandt andet biodiesel og naturgas, men det er første gang, Frode Laursen A/S investerer i en lastbil til kørsel på LBG (Liquified Bio Gas - flydende biogas), der kan give en CO2-reduktion på op til 100 procent. Rækkevidden ved kørsel på en tank flydende gas er omkring 1.100 kilometer.









- Hos Frode Laursen har vi store forventninger til omstillingen til mere bæredygtig lastbiltransport. Teknologien er her, men for at det rigtig kan slå igennem, kræver det også, at for eksempel infrastrukturen til distribution af den bæredygtige gas er på plads, påpeger Jan Skov, som gerne ser flere tankstationer til tankning af flydende gas - også i Danmark, som endnu har den første til gode.









- For at komme i gang med kørsel på flydende biogas har vi indsat den nye Scania i Stockholm-området, hvor den skal køre for kaffegrossisten Arvid Nordquist, der vægter bæredygtig transport meget højt, forklarer Jan Skov.









Han fortæller samtidig, at man forventer at indsætte yderligere et antal gasbiler i Tyskland og Sverige, hvor der ikke alene kan tankes flydende gas, men hvor også rammevilkårene er anderledes end i Danmark i forhold til at fremme anvendelsen af grønne drivmidler.









- Hvis vi får mulighed for at tanke flydende biogas i Danmark, vil det være oplagt at indsætte lastbilen og flere nye af samme type til langturskørsel mellem for eksempel Sverige og Tyskland, hvor det er muligt at tanke flydende biogas, siger Jan Skov.









