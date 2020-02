Volvo Trucks stiller op med en FH 450

TEST:

Tirsdag 4. februar 2020 kl: 08:56

Af: Jesper Christensen Bilen er en 6x2-pusher-trækker læsset op til en totalvægt på 41,8 ton.





De næste timer vil stå i brændstoføkonomiens tegn.









Vi er kommet hjem fra testturen og venter i øjeblikket på at få en udskrift over brændstofforbrug og tidsforbrug på den omkring 175 km lange testrute.









Umiddelbart kan vi fortælle, at Volvo Trucks vejleder i brændstoføkonomisk kørsel var ganske godt tilfreds med indsatsen.









Men han pegede på et par steder, hvor der var plads til forbedringer. De handlede begge om at lade lastbilen rulle noget mere og dermed udnytte den tilførte energi bedre - eksempelvis at slippe speederen/slå ACC-systemet fra langt tidligere frem mod rundkørsler, synlige og kendte sving og lyskryds.









Og vi tager de gode råd til os, da vi godt kan se, at der er plads til forbedringer - også selvom vi mener, at vi gør det ganske godt.

















