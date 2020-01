Det er for nemt bare at give store bøder

FOLKETINGSPOLITIKER VED INDVIELSE:

Fredag 24. januar 2020 kl: 13:53

Af: Jesper Christensen - Her har vi politikere også en stor opgave. I stedet for at møde erhvervet med mistillid bør vi møde jer med tillid. Tro på, at alle prøver at overholde reglerne, og hvis noget alligevel går galt, så hjælpe med at vejlede, så alt bliver ok igen. Det er for nemt bare at give store bøder, selvom det for nogen kan lyde godt i pressen, sagde Hans Christian Schmidt.







Hans Christian Schmidts ønske om en bedre dialog bundede i de nye og skærpede sanktioner for lastbiler og busser, der ikke lever op til sikkerhedskravene.







De nye skærpede bøder for alvorlige fejl og mangler ved tunge kørertøjer, der blev indført ved årsskiftet, blev vedtaget i foråret 2019 af et stort flertal i Folketinget. Den gang havde Hans Christian Schmidts parti Venstre regeringsmagten sammen med Konservative og Liberal Alliance.









De skærpede bødestraffe skabte efter vedtagelsen meget debat i branchen, der fandt kravene urimelige og vanskelige at kontrollere.









- Selvfølgelig skal alle overholde reglerne, og selvfølgelig skal dårlig opførsel straffes. Men at straffe en hel branche, fordi nogen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, det er simpelthen uanstændigt, sagde Hans Christians Schmidt.



