Tip-traileren rummer 37 kubikmeter under rullepresenningen

Torsdag 23. januar 2020 kl: 09:43

Af: Redaktionen Den nye tip-trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger, og med lukkede cyklistværn i begge sider.Tip-kassens sider er bygget op i 40 mm alu-profiler og beklædt med 10 mm kunststof. Den har indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem - og 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof. Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at få 10 procent større åbning ved aflæsning.I bagenden er der monteret en luftstyret underkøringskofanger. Der til kommer en stor Kel-Berg lygtepakke, kost- og skovlbeslag i venstre side over cyklistværn og en tre-meter stige inklusiv beslag i højre side over cyklistværn. Traileren er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm, bak-alarm og dumperventil.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremse og hæve-/sænkeventil. Førte aksel er løftbar, mens fjerde aksel både er løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.