Vognmand medbringer truck til og fra Jelling

Torsdag 16. januar 2020 kl: 11:37

Af: Redaktionen Medbringertrucken - en rød M4 25.3 NX - er leveret med friløft-mast med løftehøjde på op til 3.400 mm. Friløftet på 1.200 mm betyder, masten ikke hæves, før dens løft overstiger en højde på 1.200 mm.Derudover er medbringertrucken leveret med udskydergafler, 27-tommer dæk forrest og 23-tommer bagerst.Vognmand Torben Karlskov’s lastbiler kan medbringe Moffett-medbringertrucken, når der er behov for selv at have grej med til af- og pålæsning hos afsendere og modtagere af gods.