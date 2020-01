Hurtig togforbindelse skal få flere til at lade bilen stå

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 13:01

Af: Redaktionen Med de hidtidige togforbindelser har det tage 32 minutter at rejse mellem de to byer. Skånetrafiken, der står for den kollektive transport med tog og busser i Region Skåne fremfører, at den hurtige togforbindelse er et hurtigt og bæredygtigt alternativ til transport i egen bil. Skånetrafiken håber på, at flere pendlere mellem Trelleborg og Malmö vil lade deres bil stå og tage PågatågenExpress i stedet for.PågatågenExpress vil køre to gange dagligt. Første afgang er fra Trelleborg klokken 7.10, mens anden afgang er fra Malmö C klokken 16.20.Også byen Svedala har fået en PågatågenExpress-afgang til Malmö med afgang fra Svedala klokken 7.09. 19 minutter senere vil toget ankomme til Malmö C.- Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en hurtig og bæredygtig rejse mellem Trelleborg og Malmö samt mellem Svedala og Malmö. Togene til og fra Trelleborg har udviklet sig meget positivt, siden vi startede i december 2015. Ved at tilbyde denne type hurtigtog håber vi, at flere vil lægge mærke til, hvor enkelt og smidigt det er at rejse med Pågatågen, siger Mats Ohlsson, der er trafikudvikler for Pågatågen hos Skånetrafiken.Skånetrafiken har samlet 99 pågatåg, som betjener 78 stationer. I 2019 leverede Pågatågen cirka 26 millioner rejer til kunderne.