Billigere billetter skal skabe mere trafik på færgerute

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 10:39

Af: Redaktionen Opskriften bag den nye struktur bygger på, at man som kunde skal kunne booke sin billet i god tid og rejse på andre afgange end de fleste.Dermed lægger rederiet op til, at man som kunde hos Alslinjen skal kunne sikre sig en billigere tur med færgen.- Vi vil gerne udvikle på vores færgeruter og skabe grundlag for mere trafik mellem landsdelene. Den øvelse har vi været igennem på Kattegat med succes, siger Molslinjens administrerende direktør Carsten Jensen.Det er et år siden, at Molslinjen købte aktierne i Danske Færger og dermed overtog driften af de fire færgeruter, Alslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen.- Vi ændrer ikke på den billet-struktur, som folk kender i forvejen. Men ved at kombinere det med en dynamisk lavprisstruktur kan vi være med til at gøre turen med Alslinjen mere attraktiv og friste folk til at tage vandvejen, siger Carsten Jensen.Fremover vil turen mellem Bøjden og Fynshav kunne findes fra 79 kroner for en lav bil med op til ni personer (maksimal længde er 6 meter).Molslinjen peger på, at Alslinjen er et alternativ til broen over Lillebælt. Derfor skal færgen også kunne tilbyde mere end blot billig transport.- Færgen tilbyder en pause fra rattet og de stressende og kø-plagede veje. Og i løbet af 2020 begynder arbejdet med at udbrede vores succesfulde luksus-kaffe-koncept, Barista´s, til alle ruter, siger Carsten Jensen.Den nye prisstruktur kan studeres på Alslinjens hjemmeside fra onsdag 15. januar.