Overenskomstforhandlinger på transportområdet begynder tirsdag

Mandag 13. januar 2020 kl: 10:33

Af: Redaktionen Forhandlingerne omfatter den såkaldte Fællesoverenskomst, der gælder for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere, og aftalerne mellem DI og 3F Transport sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt 900 virksomheder på transportområdet, der er medlem af DI.Forhandlerne er først og fremmest gruppeformand for 3F Transport Jan Villadsen, forhandlingssekretær Flemming Overgaard og forhandlingssekretær Karsten Kristensen fra 3F Transport samt Dansk Industris administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadministrerende direktør Kim Graugaard.