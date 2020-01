Leverandør af elektriske transportløsninger støder til med konkurrencedygtige priser

Fredag 10. januar 2020 kl: 15:43

Af: Redaktionen Skal der sættes yderligere skub i den grønne udvikling, skal vi have flere elektriske varebiler på gaden, til erstatning til de mange dieseldrevne varebiler. For at lykkedes med denne omstilling, skal kunderne tilbydes et køretøj, der kan holdes op mod varebiler med dieseldrift med hensyn til de samlede driftsomkostninger, lyder det fra MAN i Danmark.





Når prisen på MAN eTGE kombineres med lavere driftsomkostninger - især hvad angår energi (brændstof) og vedligeholdelse - samt et meget højt standardniveau af sikkerhedsudstyr, koster den elektriske varebil i sidste ende ikke mere end dens dieseldrevne konkurrenter. Samtidig er den langt mere miljøvenlig.





Ud over at have elektriske varebiler på programmet, er MAN i gang med at lancere elektriske bybusser og elektriske distributionslastbiler, som alle er udviklet med fokus på anvendelse i bytrafikken.





MAN eTGE er også rettet mod de kundegrupper, der overvejende opererer i byområder, såsom pakkedistribution, håndværkervirksomhed og kommunale tjenester. MANs elektriske varebil kan oplades med almindelig opladning via en AC-opladestation, mens den hurtigste måde at oplade MAN eTGE på er ved en DC-opladestation, hvor køretøjet kan lades op til 80 procent på 45 minutter.





Kombinationen af de lave anskaffelsesomkostninger, det omfattende standardudstyr, de lave driftsomkostninger, otte-års batterigaranti og fem års total garanti, gør den elektriske varebil attraktiv i omstillingen til en verden af e-mobilitet.





Trods den korte tid på markedet har MAN Danmark allerede solgt sin elektriske varebil til flere store operatører - eksempelvis Citylogistik og Bring. Begge opererer med gods- og pakkedistribution i København.





Teknisk data: MAN eTGE





Drivlinje Støjsvag elektrisk motor Gearkasse 1-trins gearkasse Maks. power; maks. moment 100 kW; 290 Nm Batterikapacitet 35,8 kWh, litium-ion batteri Rækkevidde 115 km i overensstemmelse med WLTP Faktisk rækkevide inden for bydrift 120-140 km Lastrumsvolumen 10,7 m3 Nyttelast Ca. 1 ton Oplademuligheder AC opladestation (op til 7,2 kW i 5 timer og 20 minutter) DC opladning (op til 40 kW i 45 minutter) Opladestik CCS (Combined Charging System) Standardudstyr ComfortPlus førersæde, dobbelt passagersæde, opvarmet forrude, MAN Media Van Navigation, Climatronic aircondition system, cruise control, bakkamera, LED forlygter, avanceret nødbremsesystem (EBA), aktiv vognbaneassistent, blind-spot og udkørselsassistent, sidekollisionsassistent og hill start, sidevinds- og fjernlysassistent.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.