Kanonerne er kørt i stilling

Torsdag 9. januar 2020 kl: 11:08

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to Volvo FM460 8x4’er er med fjedre og navreduktion, I-shift automatgearkasse, motorbremse, komfort+ førerhuspakke, og den nye chassispakning med dieseltank og Ad-blue tank imellem forakslerne. Bilerne er opbygget med hos Bekoteknik med betonkanon og bånd.Den ene Volvo FMX540 8x4 er med tridemtag, I-shift, motorbremse, komfort+ førerhuspakke. Debama har stået for opbygning med pumpen.Bilerne er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus. Her ser man frem til endnu en levering til NB Beton om et par måneder.