Europa’s første seks-cylindrede Scania 540 er leveret i Danmark

Torsdag 9. januar 2020 kl: 09:30

Udvikler og effektiviserer

Type: 13-liters seks-cylindret rækkemotor

Maksimal ydelse: 540 hk v. 1.800 omdr./min.

Maksimalt drejningsmoment: 2.700 Nm mellem 1.000 og 1.300 o/min

Vægtbesparelse i forhold til en Scania med en V8-motor på 520 hk: ca. 375 kg

Ren SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction)

Brændstoftyper: diesel, biodiesel (eksempelvis FAME) og HVO

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk.

