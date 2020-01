Den fem-akslede fik kranen monteret i Tyrkiet

Onsdag 8. januar 2020 kl: 13:27

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH16 650 10x4 har tre styrende aksler og to trækkende. Bilen er fra fabrikken født med ekstra lavt førerhus, så den kan kører ind af en port på tre meter i højden.Den fem-akslede lastbil er leveret med VDS - Volvo Dynamic Steering, motorbremse VEB+, nav-reduktion, fuld luft affjedring, ekstra lang akselafstand imellem første og anden aksel, ACC - intelligent fartpilot, subwoofer, bak- og cyklistkamera plus meget mere.Inden leveringen var bilen en tur i Tyrkiet for at få monteret kranen hos Erkin henover sommeren, og retur i Danmark for slutmontage hos Christian Rasmussen. Bilen er malet hos Ringvejens Autolak og plysset i Brande.