Femern Bælt-projektet får ny jernbanerådgiver

Fredag 20. december 2019 kl: 11:04

Af: Redaktionen - Etableringen af jernbane er et særligt teknisk krævende område, hvor der også er meget strenge myndighedskrav. Vores jernbanetekniske rådgiver er derfor en vigtig samarbejdspartner i anlægsfasen, og vi ser frem til samarbejdet med Atkins Danmark A/S, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S.Femern Bælt-tunnelen vil give et stort løft til det europæiske jernbanenetværk. Femern-tunnelen vil indeholde en moderne, elektrificeret jernbane, der gør det muligt at krydse Femern Bælt på kun syv minutter i tog. Dermed bliver det muligt at rejse med tog mellem Hamborg og København på under tre timer.