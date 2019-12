Vognmandsforeningen FDL’s skribent og kommentator er død

MINDEORD:

Onsdag 18. december 2019 kl: 18:03

En kæmpe har stemplet ud.



Det er med stor og inderlig sorg, at FDL fra Prebens Skjødts familie har modtaget meddelelse om, at Preben natten til tirsdag 17. dec. stille er sovet ind i sit hjem i Ikast.



Preben efterlader et utroligt tomrum ikke bare i FDL, som han skrev og åndede for gennem fire årtier, men også hele den øvrige vognmandsbranche vil mærke savnet af han spidse pen i den daglige debat, som ene og alene løb hen over papiret for at gøre hverdagen bedre for ”rigtige” danske vognmænd.



Til trods for en hverdag, hvor halvdelen af ugens timer foregik med dialyse og meget andet på sygehuset, mødte Preben trofast op lige til det sidste.



De faste to dage på FDL’s kontor i Vejle, er som medicin for mig sagde han altid.



Der vil for altid blive et hul i nyhedsstrømmen efter Preben. Ingen anden end Preben kunne skrive nyhedsbreve 24/7.



Ene mand formåede han gennem mange år at give andre redaktioner baghjul, ikke bare i antal af pressemeddelelser og nyhedsbrev, men også indholdsmæssigt vidnede alt fra hans hånd om indsigt og viden om en branche, som han holdt så meget af.



Vore medfølende tanker i disse svære dage går til Prebens hustru Bente og datteren Jane og børnebørnene

Christian Jensen



Formand for FDL

Af: Redaktionen