Rederier genbruger skibe

Torsdag 12. december 2019 kl: 11:39

Af: Redaktionen Baggrunden for, at rederierne ser sig om efter skibe, der allerede er sat i søen frem for at bestille nye skibe, er blandt andet, at der er efterspørgsel efter søtransport. Efterspørgslen får flere rederier til at udvide flåden, så de er klar til fremtidens muligheder. Antallet af køb af secondhand skibe er ifølge Danske Rederier steget med 54 procent det seneste år, og Danmark indtager nu en syvendeplads på listen over de lande, som køber flest brugte skibe målt i brutto tonnage.- Det er et positivt tegn, at rederierne har mod på at udvide deres flåde, men verdensmarkedet er præget af overkapacitet, og derfor giver det rigtig god mening at se på eksisterende muligheder, inden man vælger at bestille nybyggede skibe. I dagens marked er der ofte er en god økonomisk gevinst at hente ved at købe et brugt skib, siger direktør for erhverv og analyse hos Danske Rederier, Jacob K. Clasen.Det er ikke kun, når der skal købes nyt, at genbrug er guld. Også salget af brugte skibe er steget, viser en analyse fra Danske Rederier. Salget af brugte skibe er det seneste år steget med 12 procent, og det globale shippinginstitut, Clarkson, forventer en stigning på 34,2 procent totalt set for 2019.Samtidig er antallet af ordrer på nybyggede skibe faldet drastisk. I år er der indtil videre blevet bestilt 63 nybyggede skibe, hvilket er et fald på 45 procent sammenlignet med samme periode sidste år.Hos Danske Rederier mener man, det er helt naturligt at handlen med brugte skibe stiger, mens man finder løsningerne, som skal skabe en mere miljø- og klimavenlig skibsfart.- Vi afventer lige nu nye teknologier og brændstoffer, som kommer til at vende op og ned på fremtidens skibsfart i forbindelse med den grønne omstilling. Det får flere rederier til at se på billigere alternativer nu og her, siger Jacob K. Clasen.