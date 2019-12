Politiet satte hjullås på flere udenlandske lastbiler

Mandag 9. december 2019 kl: 10:02

To sager om tackografer ikke kalibreret inden for to år

To sager om overtrædelse af godsloven (ingen firmanavn på lastbilen)

En sag om manglende vognmandstilladelse

Fem om overtrædelse af reglerne om cabotage-kørsel

To sager om overtrædelse af godsloven (ikke medbragt kvalifikationsbevis under kørslen)

En sag for ikke at have medbragt registreringstilladelsen under kørslen.

Af: Redaktionen Lederen af Tungvognscenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, oplyser, at tungvogncentrets medarbejdere kontrollede 14 lastbiler, hvoraf otte af dem var udenlandsk registrerede. I forbindelse med kontrollen blev der kontrolleret for overtrædelser af godkørselsloven, reglerne om cabotage-kørsel samt køre- og hvildetidsreglerne.Ifølge politikommissær Claus Kjær-Pedersen blev udskrevet bøder for sammenlagt 98.000 kroner, og overtrædelserne fordelte sig som følger:- Da flere af sagerne var på udenlandske lastbiler - som ikke havde mulighed for at betale deres bøder på stedet – blev der på disse køretøjer påsat hjullås, indtil betalingen havde fundet sted, siger Claus Kjær-Pedersen, der i øvrigt bemærker, at sidste uges kontrol viser det generelle billede af, hvad der normalt findes af fejl og mangler, når Tungvogncenter Nord foretager kontroller af tungvognstrafikken.