Narko-smuglere skal sidde i fængsel de næste par år

Fredag 6. december 2019 kl: 11:52

Af: Redaktionen Den 36-årige blev idømt to år og otte måneders fængsel, mens den 35-årige blev idømt to års fængsel.

Hændelsen fandt sted torsdag 6. juni, hvor de to mænd blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.







Den 35-årige blev anholdt i et køretøj i forbindelse med en kontrol i Frøslev foretaget af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og UKA Vest, og hvor myndighederne fattede mistanke til manden.







Den 36-årige medgerningsmand blev anholdt i forbindelse med, at han efterfølgende kørte ind i Danmark ved grænsen i Padborg med den store mængde hash gemt i sit køretøj.







Den 36-årige forsøgte i første omgang at undgå at stoppe ved grænsen, da bilen blev vinket ind til kontrol. Han forsøgte at flygte fra politiet, men belv kort efter anholdt i Padborg.







Ud over forsøget på indsmugling blev den 36-årige dømt for en række færdselsforseelser i forbindelse med forsøget på at køre fra politiet samt overtrædelse af våbenloven ved at være i besiddelse af skarp ammunition.

En del af fængselsstraffen er desuden en fællesstraf i forbindelse med en tidligere dom.







Den 36-årige erkendte forsøget på indsmugling og modtog dommen, mens den 35-årige nægtede og ankede dommen på stedet.







De to personer har været varetægtsfængslet siden anholdelsen og er fortsat fængslede efter dommen.









