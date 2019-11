- Politiet er på julespirituskontrol

Torsdag 28. november 2019 kl: 11:51

Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører

Forsøg at tale ham/hende fra at køre, og tag evt. bilnøglerne

Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden

Ring efter en taxi, og lån evt. ham/hende penge til taxien

Tilbyd en overnatning

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket

Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på telefon 114

Udover spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin. De landsdækkende julespirituskontroller vil løbe frem til og med 26. december 2019.Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2018 blev i alt 360 bilister sigtet for spirituskørsel og 397 for at være påvirket af narkotika eller medicin under kørslen. Derudover blev der registreret 78 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 23 ulykker, hvor føreren blev mistænkt for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.- Spirituskørsel er uacceptabelt og noget, som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket, siger han videre.Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man kan gøre følgende i et forsøg på at hindre spirituskørsel: