17-årig stak af fra dyr taxitur

Fredag 22. november 2019 kl: 10:42

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Men i stedet for at betale sprang den unge mand ud af bilen og løb derfra i fuld fart. Taxichaufføren havde stadig det telefonnummer, som turen var bestilt fra, og via det nummer fandt politiet frem til en 17-årig dreng, som de besøgte og sigtede for bedrageri.