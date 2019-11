Fire hurtigfærger skal sejle julen ind over Kattegat

Onsdag 20. november 2019 kl: 12:43

Af: Redaktionen Molslinjen har erfaringer fra julen 2018, hvor efterspørgslen efter en færgebillet til hurtigfærgerne over Kattegat var så stor, at der ganske enkelt ikke var plads til alle, selv om Molslinjen havde tre hurtigfærger sejlende i pendulfart.I år har færgerederiet en ekstra hurtigfærge til rådighed. Det er færgen »Max«, der har sejlet på Bornholmslinjen det meste af året, og som lige færdig med sit årlige værftsophold i Frederikshavn. Det ophold er gået så godt, at Max bliver færdig til at tage en jule-tørn på ruten mellem Aarhus og Odden.¨- Ved at sætte »Max« ind i julen har vi op til 30 afgange dagligt. Det giver en afgang hvert 45. minut på de store rejsedage, hvor især de mange busrejsende med Kombardo Expressen udfordrer vores kapacitet, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Max sættes ind i fartplanen første gang søndag 22. december, og så sejler den på udvalgte dage frem til og med 27. december. Herefter er der som vanligt tre hurtigfærger på Kattegat.Sidste jul valgte over 160.000 rejsende at vælge vandvejen frem for landevejen på deres rejse mellem Jylland og Sjælland.