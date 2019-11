Den første Volvo FH er hvid og kører hos Hviid

Mandag 18. november 2019 kl: 12:10

Af: Redaktionen Chaufføren på bilen er vognmand Ejvind Hviid selv. Han kan derfor selv få glæde af den fore-akslede trækker, der er opbygget som kombineret trækker og forvogn med aftageligt lad.Den nye fire-akslede Volvo FH har en motor med en effekt på 540 hestekræfter, I-Shift, motorbremse VEB+, New York førerhuspakke, alufælge, 10 tons foraksler, Volvo Dynamisk Styring, to krybegear, to kameraer for bred last, cyklist- og bakkamera - og meget mere.Det fire-akslede køretøj, der er er opbygget med en 115 TM kran fra Fassi, er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.