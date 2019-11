Tysk busproducent kørte hjem med Coach of the Year 2020-trofæet

Fredag 15. november 2019 kl: 16:10

Af: Redaktionen Den nye MAN Lion’s Coach vandt prisen “Coach of the Year 2020” to år efter dens officielle lancering. Prisen blev tildelt ved et Award show under åbningsceremonien af ”Busworld 2019”. De 22 europæiske fagjournalister var især imponeret over det overordnede koncept omkring MAN Lion’s Coach. Prisen “Coach of the Year” betragtes som den vigtigste internationale pris på coach-markedet, og er blevet tildelt gennem tre årtier.





