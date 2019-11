Holstebro-vognmand har en prins på siden

Torsdag 14. november 2019 kl: 10:37

Af: Redaktionen Vognmand Michael F. Thorsen har drevet egen forretning i 14 år. Det har han slidt flere biler op på, så da han trængte til ny bil, skulle den have én over nakken, som han selv udtrykker det.- Den nye R 650’er er den tredje nye bil i min vognmandskarriere. Jeg er vild med lilla, og jeg er vild med den kendte motivlakerer Ray Hill’s arbejde, så da vi snakkede om mulige motiver på den nye bil, fortalte Ray, at han faktisk er opvokset tæt på Prince’s hjemby i Minnesota i USA. Lilla + Prince = Purple Rain, tænkte Ray, og sådan blev det, siger Michael F. Thorsen.Bilen er opbygget af Stiholt i Aalborg og leveret af lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted. Michael F. Thorsen kører meget med fire-akslet tanktrailer med henholdsvis rapsolie og valle. Han kommer ofte forbi Aalborg Ø, hvor Stiholt’s Aalborg-afdeling ligger, men alligevel bliver det Stiholt i Thisted, der får glæde af den nye R 650’er på værkstedet.- Jeg er altid blevet godt behandlet hos Stiholt i Thisted og af Lars Pedersen med mine tidligere biler, så jeg kører helst til Thisted for at få lavet service på den nye, fastslår Michael F. Thorsen.Det er som Mosegaards Autolakering i Bramming, der har lagt grundlaget og afslutningen for Ray Hills motivlakering, og det er Michael F. Thorsen datter Stephanie, der har lagt navn til solskærmen. Datteren er 19 år og vild med lastbiler, og ifølge Michael F. Thorsen er det ikke usandsynligt, at hun snart tager lastbilkørekort og skifter Bilka ud med landevejen som arbejdsplads.





















