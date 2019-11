Gyllen kører med V8’er

Onsdag 13. november 2019 kl: 11:30

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen GrønGas.dk har fornyligt fået leveret en ny tre-akslet Scania R 520 A6x2*4-sættevognstrækker af lastbilsælger Christian Pedersen har fra Stiholt i Hjørring. Den nye trækker med V8-motor, der skal køre for GrønGas.dk’s afdeling i Vrå, afløser seks år gammel Scania R 560 V8’er fra 2013 og blev valgt af hensyn til brændstoføkonomien.Som noget nyt er den nye bil specificeret med el-hydraulisk styrbar bogieaksel bag trækakslen, så den er nemmere at komme rundt med og er mere skånsom mod underlaget ude hos landmændene. Den er desuden leveret med højglanspolerede Alcoa DuraBright alu-fælge, der sammen med tilsvarende alu-fælge på traileren reducerer egenvægten på vogntoget med omkring 300 kg i forhold til stålfælge.Drivlinen på den nye R 520’er består af en 16,4-liters V8’er med 520 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm. Bilen er levret med en 14-trins gearkasse med to krybegear og fuldautomatisk Opticuise-gearskiftesystem samt forstærket, enkeltreduceret bagtøj med 2,87:1 i udveksling.Den nye Scania er opbygget med ”gyllehydraulikanlæg”, heldækkende, eloxeret alu-dørk med mere hos Øgaard Lastvognsopbyg & Hydraulik i Ejstrupholm. Den skal køre fast med en fire-akslet gylletrailer og indsamle gylle hos lokale landmænd inden for enradius på 35-40 kilometer fra biogasanlæggene. Chaufføren i den nye lastbil med V8’er kan se frem ti lat kunne udnytte de 520 heste og det relativt høje drejningsmoment, da lastbilen på turene med gylle fra landmændene til biogasanlæggene kører med maksimal vogntogsvægt - Fra biogasanlæggene kører den ligeledes med fuldt læs til landmændene med restprodukterne fra biogasproduktionen, der er er omdannet til kvalitetsgødning.Den nye Scania R 520 kommer lige som GrønGas.dk’s øvrige gyllevogntog til at køre omkring 100.000 kilometer årligt. Den er leveret med en komplet fem-årig reparationsaftale hos Stiholt i Hjørring.