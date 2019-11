Færgerederi gør sig klar til ny rute over Kattegat

Onsdag 6. november 2019 kl: 19:43

Af: Redaktionen - Nu kan vores gæster begynde at købe billetter til den nye rute, og det er med til at markere, at ruten snart bliver en realitet. Vi ser frem til at skabe uforglemmelige rejseoplevelser i mange år fremover, siger Stena Lines linjechef Tony Michaelsen.Det er den nuværende færge på ruten Grenaa-Varberg »Stena Nautica«, som kommer til at besejle ruten. Inden åbningen vil færgen, der en gang tilhørte DSB Rederi og sejlede mellem Aarhus og Kalundeborg, få en makeover. Den vil blandt andet omfatte en renovering af restauranter og barer om bord for at løfte underholdningen og servicen op på et højere niveau. På den nye rute vil »Stena Nautica« tilbyder passagerne aktiviteter som shopping, biograftur og ikke mindst Stena Line-færgernes største legerum for de mindste gæster. Færgen vil også blive opgraderet med et nyt hundehjørne, hvilket har vist sig at være populært på flere af Stena Lines andre færger.





Åbningen af ruten vil blive markeret med en stor åbningsweekend fra 1.-2. februar både i Grenaa og Halmstad. Forberedelserne til flytningen af ruten fra Varberg til Halmstad er i fuld gang, og inden starten i februar vil en nybygget terminal i Halmstad med flere bæredygtige løsninger som solceller og bæredygtig elektricitet være klar til at modtage Stena Lines færge.







Med den nye rute ønsker Stena Line at forbinde Kattegatregionen og de tre byer Aarhus-Grenaa-Halmstad. Rejsende kan eksempelvis begynde turen fra Aarhus med bus eller letbanen til Grenaa og sejle med Stena Line fra Grenaa til Halmstad.







- Den nye færgerute åbner store muligheder for at udvikle turistsektoren og turismen på både dansk og svensk side, men også for udveksling inden for erhverv, sport og kultur. Det er glædeligt at se, hvor begejstrede kommunerne på begge sider er - det så vi ikke mindst gennem den Kattegatalliance, der blev underskrevet i oktober, siger Tony Michaelsen.







Interesserede kan læse mere om Stena Line's nye rute mellem Grenaa og Halmstad her:

