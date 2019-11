Ny kampagne skal oplyse om el-biler

Onsdag 6. november 2019 kl: 12:22

En el-bil kan kun køre 80 kilometer på en opladning

Den fungerer ikke som familie-bil

Den skal køre mindst 500.000 kilometer, før den bliver lige så grøn som en diesel-bil

Hvad med ladestandere, og er der overhovedet nok af dem?

Af: Redaktionen Der er mange myter om el-biler.Myterne har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Transport- og Boligministeriet sammen med FDM og brancheorganisationen Dansk el-bil Alliance sat sig for at aflive. Det sker med informationskampagnen, ”Sæt strøm til din bildrøm”, og formålet er at give borgere i Danmark klare svar på spørgsmål om el-biler.- Det er vigtigt, at danskerne har tillid til og kan stole på, at tiltag, der gerne skal have et positivt klimaaftryk, rent faktisk også har det. Den her kampagne handler om at give danskerne mulighed for at træffe et oplyst valg - også når det kommer til el-biler. Det er vigtigt med trykprøvede fakta for de danske familiers hverdagsliv, hvis de går med elektriske bildrømme. Og så er det ikke mindst lige så vigtigt for klimaet, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Transportministeren hilser ligeledes den nye kampagne velkommen.- Det kræver en seriøs klimaindsats i vores transportsektor og nye vaner for, hvordan vi kommer fra A til B, hvis vi skal nå regeringens grønne målsætninger. el-bilerne og andre grønne biler spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og nu har danskerne altså mulighed for at få vigtig viden, som kan bruges, når valget om ny bil skal træffes, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Dansk el-bil Alliance understeger, at kampagnen ikke er udtryk for moraliseren.- Kampagnen handler ikke om at løfte pegefingeren. Formålet er at give danskerne bedre viden om el-biler, gøre det nemt at finde frem til faktabaseret information og at punktere de mest sejlivede myter. Og så vil vi med korte videoer vise, hvordan helt almindelige danskere lever med el-bilen i hverdagen. Det er mindst lige så vigtigt, siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk el-bil Alliance.Hos FDM håber man, at kampagnen kan være med til at øge interessen for og oplyse forbrugerne bedre om el-biler.- Vi oplever en stor nysgerrighed omkring el-biler. Desværre står fordomme og myter ofte i vejen for, at mange tør skifte til el-bil. Det er ærgerligt, for el-biler er ikke bare grønnere end benzin- og diesel-biler. Ofte er de også billigere at køre i, og så dækker de langt de flestes daglige kørselsbehov. Derfor håber vi med kampagnen kan være med til at aflive nogle af myterne omkring el-biler og give forbrugerne viden og fakta om el-biler, siger administrerende direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.Interesserede kan finde kampagnen på hjemmesiden www.SætStrømTilDinBildrøm.dk og på Facebook-siden af samme navn. Her kan man finde uvildig og opdateret information, der giver svar på de mest udbredte myter om el-biler og opladning. Man vil også kunne se kampagnefilmen med skuespiller Pelle Hvenegaard som vært og en række videoer med danskere, der kører el-bil til daglig. Man kan også booke en prøvetur.Kampagnen skydes i gang 6. november, og hjemmesiden bliver løbende opdateret med ny uvildig viden om el-biler.