Elektrisk varevogn har fået en pris

Tirsdag 5. november 2019 kl: 12:49

På hjemmebane i byen



Af: Redaktionen Fleksibilitet, højt udstyrsniveau og attraktive priser skal være med til at bane vejen for eVito, som er seneste skud på stammen af elektriske varebiler fra Mercedes-Benz. Priserne begynder ved 326.000 plus moms.Mercedes-Benz er i gang med at elektrificere sine modelserier og har et mål om at have elektrisk variant i hvert segment. Med den nye eVito bliver det nu muligt at køre elektrisk Mercedes-Benz-varebil i midtersegmentet. I lighed med søstermodellen med konventionel drivline holder eVito et højt niveau i standardudstyr, der blandt andet omfatter komfortførersæde med sædevarme og lændestøtte, semiautomatisk aircondition, radio med bluetooth, akustisk bakalarm samt mulighed for at vælge mellem top- eller sidehængslede bagdøre. Endelig følger også et årligt service med i prisen de første fire år af bilens liv.- Vi ved, at en voksende del af fremtidens transport og logistik er elektrisk - særligt i byerne - og derfor er vi i fuld gang med at elektrificere vores modelportefølje. Med lanceringen af eVito er vi meget stolte af at kunne tilbyde vores kunder en elektrisk varebil i midtersegmentet til en meget attraktiv pris, når det kommer til de samlede omkostninger forbundet med anskaffelse og drift – den såkaldte Total Cost of Ownership, siger Louise Klink Raaschou, der er salgschef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark.Den elektriske drivline har en effekt på 85 kW (114 hestekræfter) og et moment på op til 300 Nm. Batteriet på 41 kWh sørger for en rækkevidde på op til 150 kilometer (WLTP) på en fuld opladning. Selv i ugunstige situationer er en rækkevidde på omkring 100 kilometer realistisk, hvilket langt hen ad vejen vil være tilstrækkeligt for mange erhvervsdrivendes daglige kørsel. Det tager seks timer at lade batteriet fra 0 til 100 procent.Foruden et omfattende standardudstyr fås eVito desuden med enten lang eller ekstra lang akselafstand. I den lange version måler eVito 5.140 mm og må laste op til 1.000 kg., mens den ekstralange version måler 5.370mm og må laste op til 975 kg.



Den kompakte batteripakke er installeret i bilens bund og tager derfor ikke plads fra varerummet, som rummer enten 6 eller 6,6 kubikmeter afhængig af akselafstand. Dermed matcher eVito søstermodellen Vito på de ydre såvel som de indre mål.





Priserne for eVito begynder ved 326.000 kroner plus moms for eVito med lang akselafstand og ved 331.000 kroner plus moms for eVito med ekstra lang akselafstand.





Det er også muligt at lease eVito med ServiceLeasing. Her begynder priserne ved 4.495 kroner pr. måned plus moms i 36 måneder med 20.000 km om året og 35.000 kroner plus moms i udbetaling for eVito med lang akselafstand. De første eksemplarer af eVito leveres til de første danske kunder i løbet af november, oplyser Mercedes-Benz.





