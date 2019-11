Bilist kørte ud foran lastbil

Fredag 1. november 2019 kl: 08:59

Af: Redaktionen Lastbilchaufføren i den tysk-registrerede lastbil kunne ikke undgå at ramme bilen med den kvindelige bilist bag rattet. Ved uheldet, der fandt sted i krydset Skæringvej/Lystrup i Lystrup i det nordlige Aarhus, skete der ifølge Østjyllands Politi udelukkende materiel skade.





Den kvindelige bilist kan se frem til at blive sigtet og få en en bøde for at overtræde sin vigepligt.





