Spies-gruppen i Norden får nye ejere

Onsdag 30. oktober 2019 kl: 10:54

Om Spiesgruppen



Om Strawberry Group



Om Altor



Om TDR Capital

Af: Redaktionen - Jeg er utrolig glad for, at Stordalen, Altor og TDR bliver vores nye ejere. Deres store brancheerfaring og økonomiske styrke vil give os den langsigtede stabilitet, vi har brug for, samt helt nye muligheder for at udvikle vores kundetilbud i fremtiden. Handlen betyder også, at jobbene for de mere end 2.300 medarbejdere, der er ansat i Spies-gruppen, inklusive vores flyselskab, reddes, siger Magnus Wikner, der er koncernchef for den nordiske Spies-gruppe.- Spies og Thomas Cook Airlines Scandinavia har i mere end 60 år været med til at give danskerne ferier, de ikke vil hjem fra. Den nye ejerkonstruktion kunne ikke være bedre og jeg er overbevist om, at vi sammen med de nye ejere kan fortsætte Spies med respekt for vores unikke DNA og historie, sigerJan Vendelbo, der er administrerende direktør i Spies, siger, at den nye ejerkonstruktion ikke kunne være bedre.- Jeg er overbevist om, at vi sammen med de nye ejere kan fortsætte Spies med respekt for vores unikke DNA og historie, siger han.Den nye ejer, Strawberry Group’s Petter Stordalen, siger, at det er en stor dag for en mand, der elsker rejsebranchen. Han peger på, at Spies-gruppen i Norden har opbygget en portefølje med stærke nordiske brands, og i dag er kronjuvelen blandt nordiske rejsearrangører.- Derfor er jeg utrolig stolt over, at vi sammen med to solide partnere er landet på en løsning, der giver os mulighed for at sikre disse selskabers fremtid. Og ikke mindst at de 400.000 gæster, der allerede har booket juleferie og sommerferie gennem Spies, Ving, Tjäreborg og Globetrotter, nu får deres rejse gennemført. Denne aftale betyder først og fremmest en forudsigelighed og en sikkerhed for både kunder og medarbejdere. Og med et stærkt og langsigtet nordisk ejerskab har Spies-gruppen nu fået de tiltrængte forudsætninger for at gøre det, de er bedst til; at skabe unikke oplevelser for deres gæster og give dem de bedste uger på året, siger Petter Stordalen.Hos den køber - Altor - kalder Harald Mix, der er partner hos Altor, Spies-gruppen for en fantastisk fin forretning med god rentabilitet, som er endt i en meget ulykkelig situation.- De er i dag markedsledende inden for ferierejser takket være egne koncepter som Sunwing og Sunprime og har også været førende i overgangen til online-bookinger. Gennem en økonomisk genopbygning vil vi som nye ejere sammen med øvrige investorer stille sikkerhed med ca. 6 mia. SEK i likviditet og garantier. Det sikrer virksomheden og skaber en stabil base for fremtidig udvikling, siger Harald Mix.Strawberry Group og Altor køber 40 procent hver og TDR Capital de resterende 20 procent. Al drift i de eksisterende selskaber overføres til et nyt selskab, hvilket indebærer en kombination af køb af hele virksomheder eller aktiverne i virksomheder fra Spies-gruppens tidligere juridiske struktur. Teknisk betyder det, at enkelte svenske virksomheder nu vil blive erklæret konkurs, hvorefter driften kan overtages direkte af den nyoprettede virksomhed. Købet inkluderer alle nuværende aktiviteter og vil ikke få indflydelse på Spies-gruppens gæsters aktuelle eller kommende rejser. I praksis betyder det, at Ving Sverige (og også Thomas Cook Northern Europe og Thomas Cook Nordic Holding) nu går konkurs, hvorefter driften kan overtages af det nystiftede selskab, forudsat at konkursboets forvaltere accepterer buddet. Al drift og medarbejdere forventes at blive flyttet over og leve videre i det nye selskab inden for det næste døgn.Spies-gruppen i Norden sælger rejser fra Danmark, Sverige, Norge og FinlandGruppen inkluderer rejsearrangørerne Spies, Ving, Globetrotter, Tjäreborg og flyselskabet Thomas Cook Airlines ScandinaviaGruppen, der ejer deres egne hotelbrands, Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club og Sunprime Hotels, har omkring 1.600.000 gæster årligt i NordenStrawberry Group består af 11 virksomheder, der opererer inden for en række forretningsområderVirksomhedsgruppen investerer primært i fast ejendom, finans, hoteldrift og kunst. Derudover støttes udvalgte initiativer og organisationer som bidrager til et mere bæredygtigt samfundStrawberry Group ejes af Petter A. Stordalen, Emilie A. Stordalen, Henrik A. Stordalen og Jakob A. Stordalen.Siden starten i 2003 har Altor opbygget fem fonde med et samlet aktiv på 8,3 milliarder euroAltor investerer hovedsageligt i mellemstore nordiske og nordeuropæiske virksomheder med fokus på at skabe værdi gennem vækst og operationelle forbedringerI alt har Altor investeret i over 60 virksomheder, eksisterende og tidligere investeringer inkluderer eksempelvis Dustin, Rossignol, Helly Hansen, Revolution Race, SATS og CarnegieTDR Capital er en førende privat kapitalfond med en administreret kapital på 8 milliarder euro, der investerer i og indgår partnerskaber med mellemstore europæiske virksomheder for at udvikle og udvide deres forretning