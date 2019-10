Konstitueret direktør bliver koncernchef i svensk-dansk postkoncern

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 18:07

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - På denne måde får vi en ledelse med stor viden om virksomheden og kompetencer til fortsat at drive transformationen i højt tempo. Annemarie Gardshol og Peter Kjær Jensen er begge godt hjemme i PostNords udfordringer og har været aktive i omstillingsarbejdet i de seneste år, siger Christian Jansson, der er bestyrelsesformand i koncernen.Ændringerne er et led i den omorganisering, der blev indledt i april i år. Annemarie Gardshol har siden da været konstitueret koncernchef. Hun begyndte i PostNord i 2012 og har haft en række lederstillinger i virksomheden - blandt andet som administrerende direktør i PostNord Strålfors Group og Chief Strategy Officer. Hun har siden 1. februar 2018 været chef for PostNord Sverige. Annemarie Gardshol er født i 1967, er uddannet civilingeniør og har i sin karriere haft ledende stillinger i Gambro og arbejdet som managementkonsulent i McKinsey & Company.Peter Kjær Jensen har været en del af koncernen siden juni 2014 og har siden juni 2016 været chef for den danske virksomhed. Han har desuden forestået den store transformation af brevvirksomheden i PostNord Danmark. Inden da var han chef for forretningsområdet eCommerce & Logistics. Peter Kjær Jensen har også mange års international erfaring med logistik fra virksomheder som Mærsk og Damco.Annemarie Gardshol og Peter Kjær Jensen vil også fremover have det endelige ansvar for henholdsvis PostNord Sverige og PostNord Danmark.- PostNord har brug for på en fleksibel og effektiv måde at fortsætte omstillingen for at tilpasse virksomheden til det voksende pakkemarked og de faldende brevmængder og samtidig sikre høj kvalitet og god service, konkluderer Christian Jansson, bestyrelsesformand.