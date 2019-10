Far og søn smuglede hash i palletanke

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 17:25

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sagen begyndte i Malaga i Spanien i 2017, hvor der på et lager blev fundet og beslaglagt 600 kg hash i to palletanke. Spansk politi ransagede lageret og fandt dokumenter, der pegede i retning af den 46-årige mand og hans 25-årige søn.Efterforskningen har også afdækket, at de 600 kg hash skulle transporteres til Danmark med lastbil, og at der tidligere havde været to transporter af palletanke med store mængder hash fra Spanien til Danmark.Efterforskningen har derudover klarlagt, at den 25-årige søn i fire tilfælde i løbet af 2018 kørte en hestetransport fra Danmark til Norge med i alt 360 kg hash, og at faren var impliceret i transporterne.Retten i Glostrup har fundet det bevist, at den 46-årige mand i alt har håndteret 1,7 ton, og at sønnen i alt har håndteret 900 kg hash.- Der er i dag blevet sat et fint punktum i sagen. Det er et grundigt og godt stykke efterforskningsarbejde, som har gjort det muligt for anklagemyndigheden at føre bevis for, at de to mænd begge har været en del af transporten af hash til og fra Danmark, siger anklager Michael Aagaard.De to mænd har været varetægtsfængslet, siden de blev anholdt sidste år, og de er fortsat fængslet efter dommen. De har begge udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen til landsretten.Sagen er den sidste i et sagskompleks, hvor fire mænd tidligere på året blev idømt i alt ni års fængsel i tre selvstændige sager.