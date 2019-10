Politiet har den seneste uge stoppet tre narkosmuglere

Onsdag 23. oktober 2019 kl: 10:43

Af: Redaktionen Tirsdag 15. oktober blev to biler først på eftermiddagen og med kort tids mellemrum udvalgt til kontrol ved Frøslev grænse af den særlige Politi og Toldenhed fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) og Toldstyrelsen i Padborg. Den indledende efterforskning viste, at de to køretøjer kunne sættes i forbindelse med hinanden.Den forreste bil blev ført af en 19-årige mand fra Holland.En anden 19-årig mand stammede fra Congo, men bosat i Holland, var fører af en Range Rover, der viste sig at indeholde tre kg ecstasy og halvandet kg amfetamin fordelt i pakker. De to mænd blev dagen efter onsdag 16. oktober fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. De blev begge fængslet i fire uger.

Sodavandsflasker med metadon

Da en 30-årig svensk statsborger i torsdags 17. oktober kørte over grænsen i Frøslev, udtog den særlige Politi og Toldenhed fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) og Toldstyrelsen også denne bil til kontrol.





Det viste sig, at der i hans BMW lå mange store sodavandsflasker, hvoraf en del havde været åbnet. Flaskernes indhold blev testet, og det viste sig, at de indeholdt i alt 39,5 liter Metadon.





Manden blev fredag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Sønderborg. Han nægtede sig skyldig, men dommeren valgte at fængsle ham i fire uger.







30 kg amfetamin og 3 kg ecstasy gemt i bilen

En 21-årig hollandsk mand i en Suzuki Vitara blev kort efter midnat natten til tirsdag 22. oktober udtaget til kontrol af personale fra UKA Vest på Frøslev grænse. En grundig gennemgang af bilen afslørede 30 kg amfetamin og 3 kg ecstasy.





Den 21-årige blev efterfølgende fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Han nægtede sig skyldig, men blev fængslet i fire uger. Han kærede ikke kendelsen.





- Vi er meget tilfredse med den seneste uges narkotikabeslag ved grænsen, siger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest.





- Det er meget tilfredsstillende, at både vores tætte samarbejde med Toldstyrelsen bærer frugt, men også at vores politimæssige fokus på både indrejse og kriminalitet giver resultater, siger han videre.





Om UKA Vest:

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer med videre

