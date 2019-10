Ny fleksibel servicekontrakt tilpasser sig kilometertallet

Torsdag 17. oktober 2019 kl: 12:40

Fakta om Volvo Flexi-Guld-kontrakt:

Volvo Flexi-Guld-kontrakten:

er en forbrugsbaseret servicekontrakt. Både vedligeholdelsesaktiviteter og det månedlige gebyr følger det faktiske kilometertal

tilbyder en fleksibilitetsperiode på 40 procent for dit estimerede årlige kilometertal

har samme dækning og driftstid som Volvo Guld-kontrakten

er særligt velegnet til virksomheder med sæsonbetonede ændringer og en varieret arbejdsbyrde fra år til år.

har ingen yderligere fakturering eller papirarbejde ved overskridelse af kilometertal ved årets udgang (inden for fleksibilitetsområdet)

Af: Redaktionen Muligheden for tilsluttede tjenester har banet vej for nye og mere fleksible løsninger til servicekontrakter og forbrugsbaserede betalingsmodeller. Volvo Trucks introducerer på den baggrund en ny servicekontrakt, Volvo Flexi-Guld-kontrakten, med samme dækning som Volvo Guld-kontrakten, men med månedlige gebyrer fordelt på faste og kilometerbaserede variable dele, der er skræddersyet til lastbilens faktiske kilometertal.- Mange transportvirksomheder har kortvarige aftaler med deres kunder eller opererer på uforudsigelige og svingende markeder. De udtrykker et behov for større fleksibilitet, når det gælder servicekontrakterne. Vi har nu teknologien til at muliggøre dynamiske og tilsluttede løsninger som denne, siger Thomas Niemeijer, der er Business Development Manager, Service Contracts, hos Volvo Trucks.Volvo Flexi-Guld-kontrakten er baseret på den nyeste telematik, der gør det muligt at registrere det enkelte køretøjs kilometertal i realtid til Volvo Trucks. Kontrakten giver kunderne en fleksibilitetsperiode på 40 procent, hvor det årlige kilometertal kan overstige eller ligge under det aftalte kilometertal med 20 procent. Hver månedlig faktura er baseret på den faktiske kørsel for den pågældende måned uden yderligere fakturering eller papirarbejde, selvom kilometertallet ved udgangen af året er overskredet (inden for fleksibilitetsområdet). Det gør den særligt velegnet til kunder, der arbejder med sæsonbetonede ændringer og svingende efterspørgsel.- Det er ganske enkelt - hvis du kører mindre, betaler du mindre og vice versa. Volvo Flexi-Guld-kontrakten har samme dækning og driftstid som en Volvo Guld-kontrakt til samme forudsigelige pris, men har meget større fleksibilitet, så den kan tilpasses de skiftende forretningsbehov, siger Thomas Niemeijer.Volvo Guld-kontrakten er Volvo Trucks' mest omfattende servicekontrakt og omfatter forebyggende vedligeholdelse og tilsluttet serviceplanlægning samt alle lastbilsreparationer.- Den hurtige udvikling inden for tilsluttede tjenester giver transportvirksomhederne helt nye måder at øge køretøjets driftstid på og optimere køretøjets anvendelse. Ved at gøre betalingsmodellen mere fleksibel føjer vi en ny dimension til vores tilbud, siger Anna Müller, der er vicedirektør, Service Market & Retail, hos Volvo Trucks Europe.Volvo Flexi-Guld-kontrakterne findes på udvalgte europæiske markeder og vil gradvist blive udrullet til nye markeder i den nærmeste fremtid.