Transportører i Norden kan spare 230.000 ton CO2 årligt

DÆKPRODUCENT:

Onsdag 16. oktober 2019 kl: 11:52

Sørg for at dækvalget matcher det, lastbilen skal bruges til. Det øger dækkets levetid, mindsker rullemodstanden og sænker brændstofforbruget Sørg for løbende kontrol af dæktryk. Det forlænger levetiden, mindsker slid og reducerer brændstofforbruget Kør dækkene ned til sidste, lovlige millimeter. Det nedbringer dækomkostningerne og sænker CO2-udledningen Sørg for systematisk dækmønsterskæring på udvalgte dækpositioner. Det sænker omkostninger og CO2-udledning Udnyt re-gummiering. Det sparer penge og råmaterialer

Af: Redaktionen De fem råd går på korrekt dækvedligehold og opmærksomhed på dækkene. Følger man rådene kan transportører i Norden ifølge Michelin reducere den samlede CO2-udledning med 230.000 ton og sænke deres dækomkostningerne med 55 procent hvert år.De fem gode råd er:For at afprøve Michelins anbefalinger i praksis blev der i september foretaget en rullemodstandstest i Malmby lufthavn. Her blev to identiske køretøjer udrustet med henholdsvis nye dæk og dæk, der var slidt ned til 1,6 mm og så mønsterskåret til 4 mm. mønsterdybde.Lastbilerne startede side om side og accelererede til 34 km/t. Præcis samtidig blev de sat i frigear for at rulle længst muligt. Lastbilen med opskårne dæk rullede i snit 37 procent længere end den med helt nye dæk.- Vi vil gerne vise effekten, hvis alle transportører i Norden arbejder ud fra vores fem anbefalinger. Forsøget viser, at transportbranchen omregnet kan spare 1,3 milliarder kroner og reducere CO2-udledningen med 230.000 ton hvert år. Altså tage et skridt mod mere bæredygtig transport med en enkel indsats, siger Richard Andermyr, der er markedschef for Michelin Nordic.Michelin peger på, at dækkene spiller en stor rolle for både sikkerhed, driftsøkonomi og CO2-udledning. Den franske dækproducent investerer årligt godt 650 millioner euro i forskning og udvikling. Med ny 3D-teknologi til dækkenes støbeforme har Michelin eksempelvis udviklet et selvopbyggeligt mønster, der bevarer sikkerheden og egenskaberne i hele dækkets levetid.- Vi afsøger hele tiden nye produktionsmetoder og veje til at finde nye, innovative materialer, der kan forbedre vores produkter. Ambitionen er konstant at hjælpe kunderne til en bedre driftsøkonomi og til at nedbringe deres miljøpåvirkning via lavere brændstofforbrug i deres transport, siger Richard Andermyr.Michelin fremfører, at tung transport står for 7 procent af den samlede CO2-udledning i Norden, hvilket har ført til en EU-regulering på området, som trådte i kraft den 1. januar 2019.