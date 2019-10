Politiet sigter 71-årig mand efter dødsulykke i Karup

Onsdag 16. oktober 2019 kl: 11:36

Af: Redaktionen Optagelser fra et videokamera i Sunds, som var opsat 16 kilometer fra uheldsstedet førte politiet på sporet af flugtbilen. På videooptagelsen kunne politiet se en VW Up, der kunne være identisk med flugtbilen, som ca. 15 minutter senere kunne ses på en videooptagelse fra Flyvestation Karup, hvor færdselsuheldet skete.Fra videooptagelsen i Sunds kunne politiet konstatere, at der langs siden af bilen var påsat en streamer. Streameren kunne kobles til en virksomhed, der under den videre efterforskning blev identificeret, hvorefter den nu sigtede mand også blev identificeret.Flugtbilen blev ligeledes fundet på sigtedes bopæl med skader på front og forrude, og bilen skal nu undersøges nærmere af politiets teknikere.Den 71-årige mand er løsladt efter endt afhøring, da der ikke er grundlag for fremstilling i grundlovsforhør.Den sigtede erkender sig delvis skyldig, idet han dog har forklaret, at han på uheldstidspunktet troede, at det var rådyr, han havde påkørt.Politiet takker for de mange henvendelser, der er kommet fra borgere fra hele Danmark og beklager samtidigt, at man ikke har haft mulighed for at kontakte alle.