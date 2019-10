Det lette marked er vokset med 22,8 procent

Mandag 7. oktober 2019 kl: 12:57

Af: Jesper Christensen Mercedes-Benz tegner sig for 124 ud af de 399 nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg, mens Iveco tegner sig for 90. Dermed har de to mærker byttet plads i forhold til samme periode sidste år.

MAN er lige som i 2018 nummer tre, men med 20 flere nyregistrerede lastbiler i år i forhold til samme periode sidste år.









På fjerdepladsen er Volvo Trucks gået frem med 32, mens søsterselskabet Renault Trucks på femtepladsen er gået tilbage med en enkelt.









Volkswagen har fået nyregistreret seks flere i perioden januar-september i år sammenlignet med samme periode sidste år.









Fuso ligger status quo opgjort i antal, mens special-mærket Ravo er gået frem med fem.









DAF ligger på niendepladsen med 6 nyregistrerede lastbiler. I den tilsvarende periode sidste år var tallet 10.









Fia holder styktallet på to, mens japanske Hako tegner sig for to mod en enkelt sidste år. Peugeot har fået nyregistreret en enkelt i kategorien, mens Ford, Nissan og Opel endnu mangler i dette års registreringsstatistik.









Januar-september 2019 Januar-september 2018

Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 124 31,08 % 87 26,77 % Iveco 90 22,56 % 104 32,00 % MAN 67 16,79 % 47 14,46 % Volvo Trucks 61 15,29 % 29 8,92 % Renault Trucks 17 4,26 % 18 5,54 % Volkswagen 13 3,26 % 7 2,15 % Fuso 9 2,26 % 9 2,77 % Ravo 7 1,75 % 2 0,62 % DAF 6 1,50 % 10 3,08 % Fiat 2 0,50 % 2 0,62 % Hako 2 0,50 % 1 0,31 % Peugeot 1 0,25 % - - Ford - - 6 1,85 % Nissan - - 2 0,62 % Opel - - 1 0,31 % I alt 399

325



(Kilde og tabel: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører)

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.