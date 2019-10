Mistænkt i pirattaxi-voldtægtssag sigtet for yderligere forhold

Fredag 4. oktober 2019 kl: 13:37

Af: Redaktionen Denne voldtægt skete ifølge en 23-årig kvinde lørdag 7. september mellem klokken 06.00 og 07.00. Kvinden havde bestilt transport via en app til en fragt- og kurérservice, og blev hentet af den 35-årige. Under turen kørte han ind på en rasteplads ved Nybrovej i nærheden af Bagsværd Sø og forgreb sig mod hende.Nordsjællands Politi har siden sagen blev offentliggjort modtaget et stort antal henvendelser fra blandt andet yngre kvinder, som muligvis har kørt med den 35-årige, og politiet er fortsat interesseret i at høre fra personer, som kan give oplysninger til sagen.Den 35-årige fik fredag forlænget sin varetægtsfængsling til 1. november.

Da sagen fortsat er under efterforskning kan Nordsjællands Politi ikke give yderligere oplysninger.









