Om kampagnen: "Læg mobilen - så er du lægger"

Kan man være lækker med G? Ja det kan man, og øvelsen er enkel. Læg mobilen ... så er du lægger! Mobilen trækker konstant, og det betyder, at mange glemmer at lægge mobilen fra sig under kørsel. Det vil Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension ændre med kampagnen "Læg mobilen - så er du lægger" Kampagnen spiller på ordene "at lægge" og "at være lækker". Kampagnemagerne vil med andre ord gøre det til noget positivt, at man lægger sin mobil væk. Læg mobilen - så er du lægger.

Kampagnen varer fra 1.-20. oktober, og den kan ses i landsdækkende medier, tv, biografer og på sociale medier samt på plakater på p-pladser.

Det er Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og 66 kommuner, der står bag.





Af: Redaktionen I de næste uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og landets kommuner en landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken. Som forberedelse til kampagnen "Læg mobilen - så er du lægger" har Epinion spurgte 1.500 bilister, om de synes, at det er acceptabelt eller uacceptabelt at man for eksempel taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er, finder ting frem osv, mens man kører bil. Altså er uopmærksom bag rattet.83 procent af bilisterne siger, at det ikke er acceptabelt. Men der er stadig 14 procent af bilisterne, der synes, at det er acceptabelt, viser undersøgelsen. Værst ser det ud blandt de yngste bilister mellem 18 og 35 år, hvor 27 procent siger, at det det er acceptabelt, at folk taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms´er, finder ting frem osv., mens de kører bil i trafikken.- De fleste bilister er heldigvis enige i, at uopmærksomhed og bilkørsel slet ikke hører sammen. Men det er overraskende, at så mange synes, at det er i orden at rode med mobilen, taste på sin GPS eller lede efter ting, når man kører bil, for man udsætter sig selv og andre for en stor risiko, når man er uopmærksom, siger Lisbeth Sahl, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.Kampagnen "Læg mobilen - så er du lægger" vil blandt andet motivere flere til at droppe den håndholdte mobil, når de kører bil. Kampagnen opfordrer også passagerne til at sige fra, hvis man kører med en bilist, der tjekker sin håndholdte mobil. Målet er at gøre det lige så socialt uacceptabelt at være uopmærksom bag rattet som det er at køre spritkørsel.- Hvis trafikken skal blive mere sikker, så er det vigtigt, at vi bliver bedre til at blande os. Virksomheder, chefer, kollegaer, venner og familie bør i højere grad sige fra, hvis de oplever en bilist være uopmærksom bag rattet. Det gavner os alle, hvis vi får flere til at lægge mobilen væk, når de kører i trafikken, siger Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.Om undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension:Hvad er din holdning til, at folk er uopmærksomme, når de kører bil i trafikken? Det vil sige ikke holder stille, men kører bil samtidig med at de for eksempel taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er, finder ting frem osv.Så mange synes, at det er acceptabelt: