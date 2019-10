Opbygger-virksomhed leverer stor kran til vognmand i Lellinge

Torsdag 3. oktober 2019 kl: 12:18

Af: Redaktionen Den nye Effer 2655 7S+6S+3S-kran blev testkørt hos Sawo i Støvring.Den store opbygning blev leveret til Lellinge Container & Kran på dagen, hvor ejer Torben Pedersen kunne fejre 35 års jubilæum i virksomheden, der tilbyder en række transportløsninger blandt andet kranopgaver til specialtransport.Kranen - en Effer 2655 7S+6S+3S kran er monteret på et Volvo FH 750 10 X 4*6 Chassis. Den har syv hydrauliske udskud med en vandret rækkevidde på 27,45 meter, hvor den løfter 4.740 kg. Lodret når kranen op i 32 meter.







Fly-jibben har seks hydrauliske udskud og en vandret rækkevidde på 50,10 meter, hvor den løfter 520 kg. Lodret når den op på 54 meter. Hvilket betyder, at kranen med fly-jib nummer to monteret, vinkler ind ved 54 meter, hvor den løfter mellem 740-200 kg.





Kranen er monteret med et 3500/4500 daN-spil, der følger udskuddene ud og ind. Kranen er forberedt for mandskabskurv og leveret med kurv.





Sawo i Støvring har monteret fuldt forstærket frontstøtteben, dobbelt ladbund samt skabe med lys/varme og holdere til flere løfteåg.





