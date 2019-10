Den første af 50 særlige V8’ere er leveret

Onsdag 2. oktober 2019 kl: 11:20

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det var på Scania’s udstilling på Guldborgsund Kræmmermarked og Truckershow i sommers, at Søren Brædder fik øje på den unikke V8 Limited Edition nr. 1 for første gang. Den specielle bil fangende straks vognmandens interesse, og allerede få dage efter det første syn startede Søren Brædder forhandlingerne om bilen med Scania’s Salgskonsulent Per Mogensen. I fredags kunne den sidste underskrift så sættes, og Søren Brædder blev dermed officielt ejeren af Scania Danmarks V8 Limited Edition serie nr. 1.Bilen er en tre-akslet trækker bestående af S-seriens store sovekabineførerhus lakeret i mørkeblå metallak med sort frontgrill. Trækkeren er blandt andet opbygget med et nyopfundet afdækningssystem i 5/7 mm dørkplade, sideværn, skab med mekanisk opluk i højre side, specialdesignet V8 galge, lygtebum med originale Scania-lygter under tagspoileren, to ekstra LED baglygter og afdækning af bagenden med arbejdslygter. Bilen er derudover også stylet med V8-stribesæt i guld og et dansk, specialproduceret V8-logo med vandmærker af tidligere udgaver af V8 lastbiler på begge sider af førerhuset.Indvendigt er bilen blandt andet udstyret med fuld V8-læderpakke, Premium førersæde med ventilation, drejbar hvilestol, stort infotainmentsystem med 7-tommer skærm, kaffemaskine, køleskab, tabletholder og stort klimaanlæg. Bilen har også alt i Scania’s sikkerhedsudstyr - stylingen med blandt andet V8 jubilæumsrat med guldlister, interiør finish med guldlister i førerhuset, V8 jubilæumslogo broderet på sæder, dørbeklædning og motorkassen og guldsyninger på sæderne.I alt udbydes der 50 Limited Edition V8’ere til det danske marked. Limited Edition nummer 1, 2 og 3 er designet af Scania Danmark. De resterende 47 biler vil blive designet af de interesserede købere, så de får mulighed for at skræddersy deres helt egen V8 Limited Edition. På den måde vil alle 50 udgaver af denne Limited Edition serie være helt unikke og tilpassede den enkelte kundes behov.Der er i øjeblikket solgt 10 Limited Edition modeller, hvorfor der kun er 40 biler tilbage til interesserede købere.