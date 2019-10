Partnerskab skal hjælpe toldbehandling ved et No-Deal Brexit

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 10:38

Af: Redaktionen Partnerskabet skal sikre en enkel og flydende toldbehandling for P&O Ferrymasters’ kunder i forbindelse med im- og export af gods til og fra Storbritannien, hvis landet siger farvel til EU uden en aftale 31. oktober. Et britisk farvel til EU uden en aftale om at fortsætte den nuværende toldbehandling mellem EU-lande vil betyde, at gods til og fra landet skal gennem en traditionel - og i dag for manges vedkommende nærmest glemt toldbehandling.Via partnerskabet vil SGS Maco arbejde sammen med P&O Ferrymasters om at servicere kunder i havne Holland og Belgien.