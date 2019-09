Kontrol afslørede problemer med cabotage-dokumentation

Lørdag 28. september 2019 kl: 21:25

Af: Redaktionen Ved kontrollen kunne blandt andet en udenlandsk vognmand ikke fremskaffe al den påkrævede dokumentation i forhold til retten til at køre cabotage, hvorfor overtrædelserne blev sanktioneret med en bøde på 15.000 kroner.De resterende overtrædelser gjaldt forskellige forhold, som relaterede sig til godsloven. Ifølge politiet kørte adskillige lastbiler uden navn på registreret bruger.- Bøden herfor er 5.000 kroner, siger den ansvarlige for politiets kontrol, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Han fremhæver en lidt speciel detalje hvor en spansk vognmand havde en lastbilchauffør fra Ecuador.- Det er ikke hver dag, vi ser en chauffør komme fra den side af jordkloden, siger Claus Kjær-Pedersen, der bemærker, at alle papirerne var i orden på den transport.