S-Regeringen dropper VVM-undersøgelse af omfartsvej ved Mariager

Fredag 27. september 2019 kl: 12:07

Af: Redaktionen VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti afsatte med finanslovsaftalen for 2019 12 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af Mariager Omfartsvej. Siden har der været stillet spørgsmål til opbakningen til projektet, og S-regeringen mener, at pengene kan bruges bedre andre steder. Derfor vil det fremgå af regeringens kommende finanslovsforslag, at projektet rulles tilbage.









Jeg mener ikke, at vi fortsat skal kaste skatteborgernes penge efter Mariager Omfartsvej, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:





- Der er så mange projekter rundt omkring i hele landet, hvor trafikanterne holder i timelange bilkøer grundet trængsel på vejene. Derfor mener jeg, at vi skal tænke os godt og grundigt om, inden vi beslutter, hvilke projekter vi vil prioritere. Og da der ikke længere ser ud til at være opbakning til omfartsvejen i Mariager, synes jeg, det er naturligt, at vi ikke bruger penge på fortsat at undersøge projektet.





Transportministeren ønsker en bred aftale om fremtidens infrastruktur, som kan holde - også selvom regeringsmagten skulle skifte. Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan.





I Mariager er der flere positive udmeldinger om S-Regeringens beslutning.









