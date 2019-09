Bjærgningsbil er klar til at indtage miljøzonerne

Onsdag 25. september 2019 kl: 10:37

Af: Redaktionen Det nye køretøjer indkøbt til at løse bjergningsopgaver i byer, hvor der er miljøzoner. I forbindelse med opbygningen har Scania i Aarhus flyttet den anden foraksel 300 mm bagud for at få plads til den lydpotte, der er monteret på en V8’er, samt for at sikre korrekt opbygning og vægtfordeling.Bilen er udstyret med Scanias 16-liters V8-motor på 650 hk og et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm, gearkasse med integreret retarder og to 9-tons-foraksler og to 13-tons-bagaksler i tandembogie. Indvendigt er bilen udstyret med alle Scanias sikkerhedsprogrammer, premium sæder, læderpakke, 7-tommer infotainment og 7-tommer instrumentering.Det er Bro Bärgningsbyggen AB i Sverige, der har foretaget opbygnigen af bilen, der består af et BRO Starke løfteaggregat med en kapacitet på 20 tons, en udskydelig løftbar bom med maksimal kapacitet på 10 tons, og som kan låses manuelt, to Sepson-spil med kapacitet på 20 tons, hydrauliske system fra Danfoss og til at styre aggregatet er der indbygget en IRC proportionelt trådløs fjernstyring.Vognens tomvægt er 23,5 tons og den tekniske totalvægt er på 44 tons, hvilket giver den en god ballastfunktion ved bjærgningsopgaver.Redning Danmark i Fredericia har tilvalgt en Scania Maintenance serviceaftale baseret på Scania’s skræddersyede service-koncept. Aftalen kører de næste 10 år. Redning Danmark Fredericia har yderligere tilkøbt Scania’s udvidede drivline reklamationsret.