Vognmand fejrede 25-års jubilæum med ny bil

Fredag 20. september 2019 kl: 12:41

Af: Redaktionen - Den nye bil skal primært beskæftiges hos en tømmerhandel, men den kommer også til at udføre eksempelvis containerkørsel med affald. Alle vores tre biler udfører desuden traditionelt kranarbejde og entreprenørkørsel, så derfor er de opbygget så fleksibelt som muligt, siger Rene Krogshave og tilføjer:- Den nye R 500 er vores anden Scania R 500 i den nye generation. Den første fik vi leveret for knapt et år siden som en fire-akslet med tandemtræk og tripple-bogie samt aftagelig 26 tm-kran, mens jeg selv kører rundt i firmaets ældste bil, en seks år gammel fire-akslet Scania R 490 med en 50 tm-kran.Den nye Scania R 500 er opbygget med en HMF 3220-kran samt et 24-tons HMF wirehejs og VBG kærretræk. Opbygningen har Rene Krogshave selv haft ansvaret for. Montering af kran, hejs, værktøjsskabe med videre er udført af Højbjerg Maskinfabrik i Nørre Sundby, mens Nordjysk Autolakering har stået for maling af både førerhus og chassis.Scania-chassiset er leveret af lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt i Aalborg. Det er udrustet med samme motor- og gearkassekombination som Rene Krogshaves første R 500 i den nye Scania-generation, nemlig 13-liters seks-cylindret rækkemotor på 500 hk i kombination med 14-trins gearkasse med to krybegear og fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem. I modsætning til den første R 500, som er udrustet med triplebogie med tandemtræk samt styrbar bogieaksel bag trækakslerne, er den nye specificeret som traditionel 8x2*6 - en bil med to foraksler, én trækaksel samt styrbar bogieaksel bag trækakslen.

Førerhuset på den nye bil er Scania’s mellemlange CR17 med normal taghøjde. Chauffør Niels Knudsen kan blandt andet glæde sig over Premium førerstol med læderbetræk og indbygget ventilation, klapsæde i passagersiden, stort Infotainment-system med integreret navigation og LED-forlygter. Førerhuset er desuden udrustet med hvileudrustning bag sæderne samt opbevaringsrum med udvendig adgang i begge sider til for eksempel handsker, værktøj og personligt udstyr, som chaufføren ikke vil have ind i førerhuset.















