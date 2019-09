Dansk transport-mand i Bruxelles er død

Tirsdag 10. september 2019 kl: 14:03



Søren Hyldstrup Larsen kom kort efter i kontakt med organisationen for de danske vognmænd, Dansk Transport og Logistik, som han kendte fra sin tid i ministeriet. Siden 2002 var han organisationens EU-chef og spydspids i det daglige arbejde med at få fremmet dansk transporterhvervs synspunkter i EU. Senest opnåede han et så tæt samarbejde med den tyske og den franske vognmandsorganisation, at det i år blev til et kontorfællesskab tæt på EU-Parlamentet.

Søren Hyldstrup Larsen var også formand for de danske DJØF-medlemmer i Belgien og bestyrelsesmedlem i den belgiske VL-gruppe. Han blev flittigt brugt som forelæser på EPHEC Business School i Bruxelles.





Søren Hyldstrup Larsen efterlader sig sin partner Eric Sohl.



Af: Redaktionen Søren Hyldstrup Larsen var siden januar 2012 direktør og samlende kraft for organisationen Nordic Logistics Association, som samler vognmandsorganisationer fra Sverige, Norge og Danmark i et bredt interessefællesskab i forhold til EU.DTL peger på, at Søren Hyldstrup Larsen gennem sit enorme netværk i EU’s institutioner, sin store arbejdskapacitet og viden samt sit diplomatiske væsen nød bred anerkendelse i både EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.- Det er med chok og stor sorg, at vi erfarer om Søren Larsens alt for tidlige bortgang. Søren har haft kolossal betydning for vognmændenes indflydelse i EU, og med sit diskrete væsen og evne til at se løsninger har han mange gange formået at få drejet vindene i vognmændenes retning. Hans alt for tidlige død er et kæmpe tab for os alle i NLA. Søren var samtidig en god ven og kollega for alle medarbejdere i organisationerne. Vores tanker går til Sørens samlever og hans øvrige familie, der må bære et alt for tidligt tab af et elsket og afholdt menneske, siger formand for Nordic Logistics Association og administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard.Søren Hyldstrup Larsen kom som cand. polit. fra Københavns Universitet til det daværende Trafikministerium under Nyrup-regeringen i 90’erne. Her nåede han gennem næsten tre år at være ministersekretær for trafikministrene Jan Trøjborg og Bjørn Westh, inden han for alvor stiftede bekendtskab med Bruxelles og EU som regeringens transportråd. Det blev til tre år på Danmarks permanente EU-repræsentation, før han i 2001 valgte at fortsætte sin karriere som lobbyist i et privat public affairs bureau i Bruxelles.