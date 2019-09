Thisted Kloakservice har fået den tredje

Torsdag 5. september 2019 kl: 12:12

Af: Redaktionen Den nye Scania G500 er opbygget med et 11 kubikmeter slamsugeraggregat fra J. Hvidtved Larsen i Silkeborg.- Vi har i mange år kørt med vores slamsugere i 10-12 år, men vi lægger fremover strategien lidt om og udskifter dem noget oftere, siger indehaver af Thisted Kloakservice, Bjarne Bloch, og fortsætter:- Vi er rigtig glade for J. Hvidtved Larsens slamsugeraggregater, og da de jo bygger mange aggregater på Scania, giver det nok en højere kvalitet, og vi får nemmere ved at give dem i bytte, når der er flere år tilbage i bilerne, end hvis de er kørt helt ned.Bjarne Bloch tilføjer, at det ikke kun er af hensyn til den fremtidig indbytningspris, at virksomheden på de to nyeste biler har valgt Scania-chassiser.- Det er jo rigtig gode biler, og vi har desuden meget gode erfaringer med Stiholt’s værksted i Thisted, så dermed er det oplagt at satse på Scania, siger han.Den nye Scania G 500 følger efter en næsten tilsvarende fire-akslet G 500 fra tidligere i år. Derudover har Thisted Kloakservice også en godt fem år gammel fire-akslet Scania R 560 samt en MAN. De anvendes alle til slamsuger- og spuleopgaver lokalt i Nordjylland fordelt med ca. 40 procent for erhvervs- og 60 procent for privatkunder.I den nye G 500 kan chauffør Lars Pedersen ud over det avancerede Combi 311 højtryks- og vacuum-anlæg fra J. Hvidtved Larsen glæde sig over et omfattende komfort- og sikkerhedsudstyr.Lastbilen er leveret med en 13-liters seks-cylindret motor på 500 hk, 14-trins gearkasse med Opticruise samt et kraftigt bagtøj med 2,92:1 i udveksling. Hos Bjarne Bloch har brændstoføkonomien stor betydning. Derfor tæller god brændstoføkonomi med uanset om bilerne står stille og driver det kraftige spule-/sugeaggregat - eller kører på vejene.Lastbilsælger Lars Pedersen og Stiholts Thisted-afdeling har stået for salg og klargøring af den nye Scania til Thisted Kloakservice.











© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.