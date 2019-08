Transportorganisation sparker gang i trafiksikkerheden

Om Lastbilkaravanen: Transportorganisationen ITD står bag Lastbilkaravanen. ITD vil med karavanen hjælpe med at fastholde fokus på trafiksikkerhed, da det er med til at redde liv

Lastbilkaravanen henvender sig til elever i 0.-2. klasse

”Magda”, som er hovedpersonen i en børnebog skrevet til kampagnen, synger, og igennem dialog lærer hun børnene om trafiksikkerhed og lastbiler

Ud over besøget i Kolding lørdag 31. august har ITD og Lastbilkaravanen indgået et samarbejde med fire udvalgte kommuner. I uge 36 deltager over 2.500 elever i Lastbilkaravanen. Over 40 lastbiler deltager

Lastbilkaravanen

Program for 31. august: Program for 31. august: Lastbilkaravanen holder på p-pladsen i Kolding Storcenter klokken 10-16

Klokken 12 og 14 er der store show. Indimellem er pladsen åben for alle, der gerne vil besøge Lastbilkaravanen

Det hele er gratis for de besøgende







Af: Redaktionen Lastbilkaravanen er en trafiksikkerhedskampagne målrettet de mindste trafikanter. Kampagnen lærer børn på 5-8 år om lastbiler og trafiksikkerhed, hvor fokus er på den kritiske zone fra lastbilens højre hjørne og bagud.- Lastbiler transporterer i dag langt størstedelen af alle varer i Danmark. Vi har et særligt ansvar for at hjælpe med at holde fokus på trafiksikkerhed, fordi det redder liv. Derfor har vi lavet Lastbilkaravanen for vores mindste trafikanter. Vi har skabt et univers, hvor vi gennem sang og leg får sikkerhed og lastbiler på skoleskemaet. Resultatet skulle gerne være en større tryghed, når de færdes i trafikken. Og vi håber på, at børnene får gode vaner fra starten, når de færdes i trafikken sammen med mor og far, siger Malene Vitus, der er projektleder på Lastbilkaravanen, ITD.