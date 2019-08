Bilist ville ikke vente på toget

Fredag 23. august 2019 kl: 08:25

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud over skrammer på toget og skader på personbilen, blev bomanlægget på stedet også skadetPolitiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at personbilen blev ført af en 75-årig mand fra Nykøbing Sj.Han erkendte, at han var blevet utålmodig, da han havde holdt længe og ventet på, at bommene skulle gå op. Han satte derfor i gang for at køre zig-zag imellem bommene og over skinnerne. I samme øjeblik kom toget - og bilen blev ramt.Politiet optog rapport i sagen, for at klarlægge omstændighederne. Den 75-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når undersøgelserne er færdige.Havarikommissionen er blevet orienteret om uheldet.