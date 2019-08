Energihavn får automatiseret alkohol-kontrol

Mandag 12. august 2019 kl: 14:08

Af: Redaktionen Energihavnen i Göteborg (Foto: Jesper Christensen)Svenske Trafikverket, der i 2017 fik til opgave at indføre ”automatiserade nykterhetskontroller i vissa hamnar”, oplyser, at der er alkohol indblandet direkte eller indirekte i 30 procent af alle dødsulykker på de svenske veje. Automatiseret alkoholtest er en af måderne til at begrænse problemet med kørsel med sprit eller narko i blodet.- Udvidede alkohol-test forhindrer påvirkede førere at køre på de svenske veje og bidrager til nul-visionen om, at ingen sko dø eller skades alvorligt i trafikken, siger Maria Krafft, der er trafiksäkerhetsdirektör i Trafikverket.Göteborgs Hamn er en af de første, der har fået automatisk alkohol-test installeret. Udrustningen findes ved Port 1 til Energihamnen, der er Sveriges største offentlige energihavn og håndterer over 20 millioner ton energiprodukter årligt.Energihavnen i Göteborg er også klassificeret som et beskyttelsesområde i følge gældende svensk lovgivning.- Hos os har sikkerheden altid højeste prioritet, siger Dan-Erik Andersson, der er operativ chef i Energihamnen.- Vi har tæt trafik ind og ud gennem vore porte, og vi er glade for at være en af de første havne, som indfører den her udrustning ved vore bomme, siger han videre.I september 2017 fik Trafikverket til opgave at indføre ”automatiserade nykterhetskontroller i vissa hamnar”. Kontrollerne skal finde frem til påvirkede chauffører og forhindre dem i at køre på de svenske veje. Indførelsen og driften af kontrolanlæggene bygger på et overordnet samarbejde mellem aktuelle havne, Trafikverket, Polismyndigheten og Tullverket.